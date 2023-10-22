У рф запропонували провести альтернативну Лігу чемпіонів

Російський футбол перебуває під санкціями

Колишній гравець збірної рф Дмитро Буликін висловився проти об’єднаного чемпіонату росії та Білорусі.

Відповідну заяву Буликіна наводить metaratings.ru. Дмитро запропонував провести альтернативну Лігу чемпіонів за участю клубів із Білорусі та дружніх країн.

"Не бачу великого сенсу в тому, щоб інтегрувати білоруські клуби до нашого чемпіонату. Можливо, можна було б зробити якийсь супертурнір із найкращими нашими та білоруськими клубами, але інтегрувати їх до нашого чемпіонату немає сенсу. У цьому немає плюсів.

Можна було б вигадати щось на кшталт невеликого Кубка Співдружності. Але багато інших країн мають єврокубки, тому навряд чи вони братимуть участь у цьому турнірі.

А ті, хто не приймають, можуть зіграти у такій міні-лізі чемпіонів між дружніми країнами”, – сказав Буликін.

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Нещодавно УЄФА розпочав процес повернення росії у світовий футбол, проте нарвався на бойкот європейських країн, після чого змінив своє рішення.