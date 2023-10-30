Месси получил рекордный "Золотой мяч" из рук босса (видео)

Во Франции прошла 67-я церемония вручения престижной индивидуальной награды

В понедельник, 30 октября, в Париже (Франция) в театре "Шатле" состоялась торжественная церемония "Золотой мяч-2023", во время которой журнал France Football назвал лучшего футболиста мира сезона 2022/23.

По итогам голосования журналистов лучшим футболистом прошлого сезона стал Лионель Месси. Об этом сообщает "Телеграф". Примечательно, что Лео получил награду из рук Дэвида Бекхэма, владельца "Интера" Майами, где выступает сейчас аргентинец.

Лионель выиграл данный трофей в рекордный, восьмой раз, в карьере. 36-летний Месси в прошлом сезоне забил 32 гола и отдал 25 результативных передач на клубном уровне. Лео выиграл чемпионат, Суперкубок Франции (ПСЖ), а также Кубок лиг ("Интер" Майами), а вместе со сборной Аргентины он триумфовал на чемпионате мира в Катаре, где стал лучшим игроком турнира.

Кроме того, в Париже раздали ряд других наград.

Испанская полузащитница "Барселоны" Айтана Бонмати — лучшая футболистка мира по версии France Football.

"Ман Сити" — лучший футбольный клуб сезона 2022/23.

Норвежский нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холанд выиграл трофей Мюллера — лучший бомбардир сезона.

Вратарь "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выиграл трофей Яшина — лучший вратарь сезона.

"Барселона" признана лучшим женским клубом по версии France Football.

Бразилец Винисиус получил приз имени Сократеса — за гуманитарную деятельность. Вингер "Реала" является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов.

Английский полузащитник "Реала" (в прошлом сезоне играл за "Боруссию" Д) Джуд Беллингем выиграл трофей Копа — лучший молодой футболист.

В прошлом году "Золотой мяч" достался французу Кариму Бензема. К слову, представитель Украины отдал голос за звезду "Реала". Добавим, что на мероприятии главную награду вручал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.