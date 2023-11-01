А извинения где? На церемонии вручения "Золотого мяча" обидели Украину

Сейчас же легендарный футболист требует извинений

Церемония вручения награды "Золотой мяч", которая прошла 30 октября, завершилась скандалом с участием Украины. Организаторы мероприятия забыли о том, что в 1986 году "Золотой мяч" получал украинский нападающий Игорь Беланов.

Инцидент произошел в момент, когда на сцену вышел известный в прошлом английский футболист Гари Линекер, пишет "Обозреватель". Его представили как обладателя "Золотого мяча"-1986.

Интересно, что в указанный год Линекер стал вторым, а награда досталась украинцу Беланову.

В соцсетях Линекер уже успел ответить на ляп организаторов. Он написал, что не против получить трофей.

"Я возьму это. Вы можете отправить мне трофей, пожалуйста?" – написал англичанин.

К слову, спустя время с аккаунта "Золотого мяча" в X исчезла публикация с кадрами, на которых допустили ляп.

Сам Беланов также не стал молчать и потребовал, чтобы перед ним извинились. В частности, он напомнил, что недавно встречался с журналистами France Football, которые и являются создателями награды "Золотой мяч".

"Мы в апреле этого года сделали отличное интервью для вашего издания, шикарную фотосессию на стадионе Зимбру в Кишиневе, вы меня месяц тому поздравляли с днем рождения. Но после вчерашнего инцидента вот уже который час от вас нет ни извинений, ни известий, ни извещений. Пост в Twitter вы оперативно удалили, а объясниться не желаете?" – написал 63-летний Беланов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у обладателя "Золотого мяча"-2023 Лионеля Месси награду забрали уже спустя пару минут, после вручения.