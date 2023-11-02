"Який сенс?" Легенда "Динамо" висміяв перехід Ярмоленка

Знаменитий у минулому футболіст розкритикував клуб за дивну трансферну політику

Колишній захисник "Динамо" та збірної України Олег Лужний висловився про повернення півзахисника Андрія Ярмоленка до команди. Нещодавно Ярмоленко встановив рекорд у збірній України, щоправда, у клубі футболіст не зумів показати свою найкращу гру через травму.

На думку уславленого гравця, трансфер Ярмоленка лише послабив Біло-Синіх. Про це повідомляє Tribuna.ua. Лужний кинув камінь у город менеджменту "Динамо", який після продажу Забарного, Циганкова та Миколенка повертає до команди 34-річного вінгера.

"Я взагалі цього не розумію. Керівництво клубу продає Забарного, Циганкова, Миколенка – і тут беруть Ярмоленка. Я не розумію стратегію клубів.

Який сенс в цьому трансфері? Хто взагалі порекомендував керівництву зробити таку рокіровку в гірший бік для себе?

Замість того, щоб посилити команду, команда стала набагато слабшою. Я вважаю, що у такому складі команді буде складно боротися за золоті медалі”, – сказав Лужний.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв за "Динамо" у 9 матчах, записавши на свій рахунок 4 голи та 1 асист.

Нагадаємо, "Динамо" увійшло до чорної смуги й не може перемогти протягом трьох ігор на внутрішній арені. У минулому турі УПЛ Біло-Сині примудрилося втратити очки у грі з "Колосом" (1:1).