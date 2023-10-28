"Чергова ганьба": "Динамо" не зуміло обіграти команду із села (відео)

Київський клуб ніяк не може знайти свою гру

У суботу, 28 жовтня, київське "Динамо" провело гостьову зустріч із "Колосом" у 12-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.

Поєдинок відбувся у Ковалівці (Київська область) на стадіоні "Колос" та завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

На гол Олександра Тимчика на початку першого тайму господарі відповіли неймовірним пострілом Валерія Лучкевича у другій половині. На 63-й хвилині поєдинку форвард киян Владислав Ванат відверто симулював, через що отримав другу жовту та вилучення. "Колос" скористатися більшістю не зумів, проте нічия з українським грандом – чудовий результат для команди з Ковалівки.

У мережі розкритикували "Динамо" за чергову невдачу та втрату очок. Користувачі зазначили, що кияни вирвали очко у грі проти грізного колективу із села.

Відеоогляд матчу "Колос" — "Динамо":

Цей результат дозволив "Колосу" (8 місце) наздогнати киян у турнірній таблиці УПЛ. Обидва клуби мають на своєму рахунку 16 очок, проте Біло-Сині (7-е місце) мають три гри в запасі.

Нагадаємо, невдала серія киян триває вже три матчі. До цього Біло-Сині примудрилися програти "Поліссю" (2:3), після чого кияни були розбиті "Дніпром-1" (0:1). Крім того, "динамівці" вилетіли з Кубка України, програвши "Оболоні" столичне дербі (0:1), а до того з ганьбою залишилися без єврокубків.