"Динамо" програло "Дніпру-1" в УПЛ: уболівальники у гніві (відео)

Київський клуб знову програв у чемпіонаті

У неділю, 22 жовтня, "Динамо" у рамках центрального поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24 зустрічалося з "Дніпром-1".

Поєдинок проходив у Києві на стадіоні імені Лобановського та завершився з рахунком 1:0 на користь "Дніпра-1". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі дніпряни грали краще та закономірно забили. Вже на 13-й хвилині Олексій Гуцуляк ударом з меж штрафного майданчика вразив ворота Бущана. Кияни прокинулися під завісу тайму та навіть забили, але гол Сироти не зарахували через пасивний офсайд.

У другому таймі Біло-Сині більше атакували, а "Дніпро-1" обрав тактику другого номера. "Динамівці" не зуміли організувати гідний штурм воріт Волинця, що призвело до другої поразки поспіль в УПЛ.

Вболівальники "Динамо" розкритикували команду та головного тренера Мірчу Луческу після чергової невдалої гри.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Дніпро-1":

З іншими результатами та відеооглядами матчів 11-го туру чемпіонату України можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, минулого туру української першості кияни програли "Поліссю" (2:3), а дніпряни обіграли "Верес" (2:0).