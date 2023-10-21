"Динамо" — "Дніпро-1": онлайн-трансляція матчу (відео)

Гра пройде у Києві

У неділю, 22 жовтня, "Динамо" у рамках центрального поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24 прийме "Дніпро-1".

На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Дніпро-1" від Football Hub. Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Дніпро-1"

Гра "Динамо" — "Дніпро-1" відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Розсудить зустріч бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським. Додамо, що зустріч також можна переглянути по ТБ. Крім того, букмекери напередодні визначили фаворита протистояння.

Обидва клуби перебувають у середині турнірної таблиці, проте команди мають матчі в запасі, щоб виправити ситуацію. У 10-му турі української першості кияни програли "Поліссю" (2:3), а дніпряни обіграли "Верес" (2:0).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України, поступившись "Оболоні" у столичному дербі (0:1). "Дніпро-1" також зазнав невдачі у Кубку країни, програвши по пенальті "Поліссю".

Нагадаємо, і "Динамо", і "Дніпро-1" із ганьбою вилетіли з єврокубків, не пройшовши кваліфікацію. Дніпряни взагалі увійшли в історію єврокубків, програвши три відбіркові протистояння з трьох. Кияни завершили єврокубкову кампанію 2023/24 поразкою від "Бешикташу".