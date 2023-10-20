"Динамо" — "Дніпро-1": букмекери назвали фаворита матчу

Фахівці віддають перевагу столичній команді

У неділю, 22 жовтня, "Динамо" у рамках центрального поєдинку 11-го туру чемпіонату України сезону 2023/24 прийме "Дніпро-1". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Дніпро-1".

На думку букмекерів, кияни у цій зустрічі є беззаперечними фаворитами. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу Біло-синіх фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,73-1,86. Водночас успіх дніпрян менш ймовірний — коефіцієнт 4,00-4,55. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність перемоги "Динамо" у 53%, а "Дніпра-1" — у 21%.

Прогноз букмекерів на матч УПЛ "Динамо" — "Дніпро-1"

Favbet: (перемога "Динамо" 1,86 — нічия 3,70 — перемога "Дніпра-1" 4,55)

William Hill: (1,73 — 3,50 — 4,20)

Bwin: (1,80 — 3,70 — 4,00)

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де безплатно подивитися матч "Динамо" — "Дніпро-1" у прямому ефірі в Україні. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, і "Динамо", і "Дніпро-1" із ганьбою вилетіли з єврокубків, не пройшовши кваліфікацію. Обидва клуби знаходяться в середині турнірної таблиці, проте обидві команди мають матчі в запасі, щоб виправити ситуацію. У 10-му турі української першості кияни програли "Поліссю" (2:3), а дніпряни обіграли "Верес" (2:0).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України, поступившись "Оболоні" у столичному дербі (0:1).