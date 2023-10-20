"Динамо" - "Днепр-1": букмекеры назвали фаворита матча

Специалисты отдают предпочтения столичной команде

В воскресенье, 22 октября, "Динамо" в рамках центрального поединка 11-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 примет "Днепр-1". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Днепр-1".

По мнению букмекеров, киевляне в этой встрече являются безоговорочными фаворитами. Об этом сообщает Favbet.

На победу Бело-синих специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,73-1,86. В то же время успех днепрян менее вероятен — коэффициент 4,00-4,55. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы "Динамо" в 53%, а "Днепра-1" — в 21%.

Прогноз букмекеров на матч УПЛ "Динамо" — "Днепр-1"

Favbet: (победа "Динамо" 1,86 — ничья 3,70 — победа "Днепра-1" 4,55)

William Hill: (1,73 — 3,50 — 4,20)

Bwin: (1,80 — 3,70 — 4,00)

Накануне "Телеграф" сообщал, где бесплатно посмотреть матч "Динамо" — "Днепр-1" в прямом эфире в Украине. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, и "Динамо", и "Днепр-1" с позором вылетели из еврокубков, не пройдя квалификацию. Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы, однако у обеих команд есть матчи в запасе, чтобы исправить ситуацию. В 10-м туре украинского первенства киевляне проиграли "Полесью" (2:3), а днепряне обыграли "Верес" (2:0).

Ранее сообщалось, что "Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины, уступив "Оболони" в столичном дерби (0:1).