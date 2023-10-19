"Динамо" - "Днепр-1": где и когда бесплатно смотреть суперматч УПЛ

Принципиальный поединок пройдет в Киеве

В воскресенье, 22 октября, "Динамо" в рамках игры 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) встретится с "Днепром-1". На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Днепр-1".

В прямом эфире в Украине суперматч покажет телеканал "2+2". Добавим, что в сети за ходом встречи онлайн можно будет следить на YouTube-канале Football Hub. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Днепр-1" состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Отметим, игра несет принципиальный характер, ведь именно днепряне на пару с "Зарей" опустили киевлян на 4-е место по итогам прошлого сезона УПЛ, что привело к неудаче Бело-синих уже в текущем евросезоне. Оба клуба не сумели преодолеть квалификационный барьер в еврокубках, а потому все сили будут брошены на чемпионат Украины.

Напомним, и "Динамо", и "Днепр-1" находятся в середине турнирной таблицы УПЛ, однако у обеих команд есть матчи в запасе. В прошлом туре украинского первенства киевляне уступили "Полесью" (2:3), а днепряне обыграли "Верес" (2:0).

Ранее сообщалось, что "Динамо" неожиданно вылетело из Кубка Украины.