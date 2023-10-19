"Динамо" — "Дніпро-1": де і коли безкоштовно дивитись суперматч УПЛ

Принциповий поєдинок пройде у Києві

У неділю, 22 жовтня, "Динамо" у рамках гри 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) зустрінеться з "Дніпром-1". На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Дніпро-1".

У прямому ефірі в Україні суперматч покаже телеканал "2+2". Додамо, що в мережі за перебігом зустрічі онлайн можна буде стежити на YouTube-каналі Football Hub. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч "Динамо" — "Дніпро-1" відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Зазначимо, гра несе принциповий характер, адже саме дніпряни на пару із "Зорею" опустили киян на 4-е місце за підсумками минулого сезону УПЛ, що призвело до невдачі Біло-Синіх уже в поточному євросезоні. Обидва клуби не зуміли подолати кваліфікаційний бар’єр у єврокубках, а тому всі сили будуть кинуті на чемпіонат України.

Нагадаємо, і "Динамо", і "Дніпро-1" перебувають у середині турнірної таблиці УПЛ, проте обидві команди мають матчі в запасі. У минулому турі української першості кияни поступилися "Поліссю" (2:3), а дніпряни обіграли "Верес" (2:0).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" несподівано вилетіло з Кубка України.