"Динамо" - "Днепр-1": онлайн-трансляция матча (видео)

Игра пройдет в Киеве

В воскресенье, 22 октября, "Динамо" в рамках центрального поединка 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24 примет "Днепр-1".

На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Днепр-1" от Football Hub. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Днепр-1"

Игра "Динамо" — "Днепр-1" состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Рассудит встречу бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Добавим, что встречу также можно посмотреть по ТВ. Кроме того, букмекеры накануне определили фаворита противостояния.

Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы, однако у команд есть матчи в запасе, чтобы исправить ситуацию. В 10-м туре украинского первенства киевляне проиграли "Полесью" (2:3), а днепряне обыграли "Верес" (2:0).

Ранее сообщалось, что "Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины, уступив "Оболони" в столичном дерби (0:1). "Днепр-1" также потерпел неудачу в Кубке страны, проиграв по пенальти "Полесью".

Напомним, и "Динамо", и "Днепр-1" с позором вылетели из еврокубков, не пройдя квалификацию. Днепряне и вовсе вошли в историю еврокубков, проиграв три отборочных противостояния из трех. Киевляне завершили еврокубковую кампанию 2023/24 поражением от "Бешикташа".