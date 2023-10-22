"Динамо" проиграло "Днепру-1" в УПЛ: болельщики в гневе (видео)

Киевский клуб вновь проиграл в чемпионате

В воскресенье, 22 октября, "Динамо" в рамках центрального поединка 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24 встречалось с "Днепром-1".

Поединок проходил в Киеве на стадионе имени Лобановского и завершился со счетом 1:0 в пользу "Днепра-1". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме днепряне играли лучше и закономерно забили. Уже на 13-й минуте Алексей Гуцуляк ударом из пределов штрафной поразил ворота Бущана. Киевляне проснулись под занавес тайма и даже забили, но гол Сироты не засчитали из-за пассивного офсайда.

Во втором тайме Бело-синие больше атаковали, а "Днепр-1" выбрал тактику второго номера. "Динамовцы" не сумели организовать достойный штурм ворот Волынця, что привело ко второму поражению подряд в УПЛ.

Болельщики "Динамо" раскритиковали команду и главного тренера Мирчу Луческу после очередной неудачной игры.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Днепр-1":

С другими результатами и видеообзорами матчей 11-го тура чемпионата Украины можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в прошлом туре украинского первенства киевляне проиграли "Полесью" (2:3), а днепряне обыграли "Верес" (2:0).