Чемпіонат України з футболу, 12 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Першість України підходить до свого екватора

У суботу, 28 жовтня, у центральному матчі 12-го туру зіграють "Кривбас" та "Дніпро-1". У минулому турі української першості донецький "Шахтар" здобув свою першу перемогу під керівництвом Даріо Срни.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Київське "Динамо" очікує гостьова зустріч із "Колосом", а донецький "Шахтар" переніс свій матч із "Чорноморцем" через участь у Лізі чемпіонів.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 12 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 28 жовтня

"Кривбас" — "Дніпро-1" — 13:00 — YouTube

"Колос" — "Динамо" Київ — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Зоря" — "Полісся" — 16:00 — YouTube

"Рух" Львів — "Олександрія" — 18:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Неділя, 29 жовтня

ЛНЗ Черкаси — "Оболонь" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Минай" — "Верес" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Ворскла" — "Металіст 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТВ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Чорноморець" — "Шахтар" Донецьк — перенесено

З результатами та відеооглядами матчів 11-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 10-му турі чемпіонату України "Кривбас" здолав "Чорноморець" (1:0).