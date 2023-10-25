Чемпионат Украины по футболу, 12 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Первенство Украины подходит к своему экватору

В субботу, 28 октября, в центральном матче 12-го тура сыграют "Кривбасс" и "Днепр-1". В прошлом туре украинского первенства донецкий "Шахтер" одержал свою первую победу под руководством Дарио Срны.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Киевское "Динамо" ожидает гостевая встреча с "Колосом", а донецкий "Шахтер" перенес свой матч с "Черноморцем" из-за участия в Лиге чемпионов.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 12 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 28 октября

"Кривбасс" — "Днепр-1" — 13:00 — YouTube

"Колос" — "Динамо" Киев — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Заря" — "Полесье" — 16:00 — YouTube

"Рух" Львов — "Александрия" — 18:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Воскресенье, 29 октября

ЛНЗ Черкассы — "Оболонь" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Минай" — "Верес" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Ворскла" — "Металлист 1925" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Черноморец" — "Шахтер" Донецк — перенесен

С результатами и видеообзорами матчей 11-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 10-м туре чемпионата Украины "Кривбасс" одолел "Черноморец" (1:0).