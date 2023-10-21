"Шахтер" уничтожил соперника в первом матче под руководством Срны (видео)

"Шахтер" идет на втором месте таблицы УПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" принимал "ЛНЗ". "Горняки" добыли разгромную победу со счетом 3:0.

Это был первый матч, в котором донецкой командой руководил Дарио Срна, передает "Телеграф". Он является исполняющим обязанности главного тренера после ухода Патрика ван Леувена.

"Горняки" подходили к матчу в статусе безоговорочных фаворитов и с первых минут активно наседали на ворота соперника. Забить чемпиону страны удалось уже на 20-й минуте: Степаненко загрузил мяч на Зубкова, тот прострелил в штрафную, где точно в цель пробил Сикан.

После этого у "горняков" были еще шансы для взятия ворот, однако гости проявляли себя организованно в обороне. Однако в концовке встречи гости пропустили еще два мяча. Сперва Келси успешно сыграл на добивании, а спустя еще несколько минут он же установил окончательный счет на табло.

После 10-ти сыгранных матчей в активе донецкой команды 21 очко и второе место. Лидирует "Кривбасс", у которого на сыгранный матч и на два очка больше. "ЛНЗ" остался на 14-й строчке турнирной таблицы.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известный в прошлом футболист хочет возглавить "Шахтер".