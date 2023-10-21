"Шахтар" знищив суперника у першому матчі під керівництвом Срни (відео)

"Шахтар" йде на другому місці таблиці УПЛ

У матчі 11 туру чемпіонату України донецький "Шахтар" приймав "ЛНЗ". "Гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Це був перший матч, у якому донецькою командою керував Даріо Срна, повідомляє "Телеграф". Він виконує обов’язки головного тренера після звільнення Патріка ван Леувена.

"Гірники" підходили до матчу у статусі беззастережних фаворитів та з перших хвилин активно насідали на ворота суперника. Забити чемпіону країни вдалося вже на 20-й хвилині: Степаненко завантажив м’яч на Зубкова, той прострелив у штрафний майданчик, де точно в ціль пробив Сікан.

Після цього "гірники" мали ще шанси для взяття воріт, проте гості виявляли себе організовано в обороні. Однак наприкінці зустрічі гості пропустили ще два м’ячі. Спершу Келсі успішно зіграв на добиванні, а ще через кілька хвилин він же встановив остаточний рахунок на табло.

Після 10-ти зіграних матчів в активі донецької команди 21 очко та друге місце. Лідирує "Кривбас", у якого на зіграний матч і на два очки більше. "ЛНЗ" залишився на 14-му рядку турнірної таблиці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відомий у минулому футболіст хоче очолити "Шахтар".