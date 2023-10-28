"Очередной позор": "Динамо" не сумело обыграть команду из села (видео)
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Киевский клуб ни как не может найти свою игру
В субботу, 28 октября, киевское "Динамо" провело гостевую встречу с "Колосом" в 12-м туре чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.
Поединок состоялся в Ковалевке (Киевская область) на стадионе "Колос" и завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".
На гол Александра Тымчика в начале первого тайма хозяева ответили невероятным выстрелом Валерия Лучкевича во второй половине. На 63-й минуте поединка форвард киевлян Владислав Ванат откровенно симулировал, из-за чего получил вторую желтую и удаление. "Колос" воспользоваться большинством не сумел, однако ничья с украинским грандом — отличный результат для команды из Ковалевки.
В сети раскритиковали "Динамо" за очередную неудачу и потерю очков. Пользователи отметили, что киевляне вырвали очко в игре против грозного коллектива из села.
Видеообзор матча "Колос" — "Динамо":
Этот результат позволил "Колосу" (8-е место) догнать киевлян в турнирной таблице УПЛ. Оба клуба имеют на своем счету 16 очков, однако у Бело-синих (7-е место) есть три игры в запасе.
Напомним, неудачная серия киевлян длится уже три матча. До этого Бело-синие умудрились проиграть "Полесью" (2:3), после чего киевляне были разбиты "Днепром-1" (0:1). Кроме того, "динамовцы" вылетели из Кубка Украины, проиграв "Оболони" столичное дерби (0:1), а до того с позором остались без еврокубков.