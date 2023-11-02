"Какой смысл?" Легенда "Динамо" высмеял переход Ярмоленко

Знаменитый в прошлом футболист раскритиковал клуб за странную трансферную политику

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный высказался о возвращении полузащитника Андрея Ярмоленко в команду. Недавно Ярмоленко установил рекорд в сборной Украины, правда, в клубе футболист не сумел показать свою лучшую игру из-за травмы.

По мнению прославленного игрока, трансфер Ярмоленко лишь ослабил Бело-синих. Об это сообщает Tribuna.ua. Лужный кинул камень в огород менеджмента "Динамо", которой после продажи Забарного, Цыганкова и Миколенко возвращает в команду 34-летнего вингера.

"Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и тут берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов.

Какой смысл этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя?

Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали", – сказал Лужный.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Динамо" в 9 матчах, записав на свой счет 4 гола и 1 ассист.

Напомним, "Динамо" вошло в черную полосу и не может победить на протяжении трех игр на внутренней арене. В прошлом туре УПЛ Бело-синие умудрилось потерять очки в игре с "Колосом" (1:1).