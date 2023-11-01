Какая страна - такие и футболисты: бывшего игрока сборной россии задержали с партией наркотиков

В последнее время экс-футболист злоупотреблял алкоголем

Бывший футболист сборной россии Алексей Бугаев попался с партией наркотиков. Стражи порядки нашли при нем полкилограмма мефедрона.

Как пишут российские СМИ, в отношении спортсмена возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, он получит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские остановили 42-летнего Бугаева на улице, чтобы провести личный досмотр. В кармане толстовки они нашли неизвестный порошок.

Сам экс-игрок сборной россии признался, что что подрабатывал наркокурьером и перед задержанием успел разложить закладки. Когда к нему подошли полицейские, он попытался убежать.

По данным источника, задержали Бугаева в Краснодаре, после чего взяли под стражу на семь суток.

Интересно, что российские издания называют Бугаева одним из лучших российских защитников 2000-х. В составе сборной своей страны он играл на чемпионате Европы 2004 года. Также он выступал за московские "Локомотив" и "Торпедо".

Карьеру завершал футболист в "Краснодаре" в 2010 году в возрасте 29 лет. После ухода из футбола спортсмен начал пить. СМИ писали, что он даже собирал макулатуру и занимался грузоперевозками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно появилась информация о здоровье бывшего игрока сборной Украины Артема Милевского, у которого проблемы с алкоголем.