Яка країна – такі й футболісти: колишнього гравця збірної росії затримали з партією наркотиків

Останнім часом екс-футболіст зловживав алкоголем

Колишній футболіст збірної росії Олексій Бугаєв потрапив із партією наркотиків. Правоохоронці знайшли при ньому пів кілограма мефедрону.

Як пишуть російські ЗМІ, проти спортсмена порушили кримінальну справу про торгівлю наркотиками в особливо великому розмірі. Якщо його провину буде доведено, він отримає до 20 років позбавлення волі.

Поліцейські зупинили 42-річного Бугаєва на вулиці, щоби провести особистий огляд. У кишені толстовки вони виявили невідомий порошок.

Сам екс-гравець збірної hосії зізнався, що підробляв наркокур’єром і перед затриманням встиг розкласти закладки. Коли до нього підійшли поліцейські, він спробував утекти.

За даними джерела, затримали Бугаєва у Краснодарі, після чого взяли під варту на сім діб.

Цікаво, що російські видання називають Бугаєва одним із найкращих російських захисників 2000-х. У складі своєї збірної він грав на чемпіонаті Європи 2004 року. Також він виступав за московські "Локомотив" та "Торпедо".

Кар’єру завершував футболіст у "Краснодарі" у 2010 році у віці 29 років. Після завершення кар'єри спортсмен почав пити. ЗМІ писали, що він навіть збирав макулатуру та займався вантажоперевезеннями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно з’явилася інформація про здоров’я колишнього гравця збірної України Артема Мілевського, який має проблеми з алкоголем.