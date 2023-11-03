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Ее просто не узнать: жена футболиста "Динамо" стала жертвой косметолога (фото, видео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Девушка получила ожоги на лице
Девушка получила ожоги на лице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заявление в полицию уже подано

Супруга футболиста киевского "Динамо" Артема Шабанова Юлиана Чернова стала жертвой косметолога. Девушка хотела пройти курс увлажнения лица, но в итоге ей вкололи просроченный препарат.

О неприятном инциденте Юлиана написала в своем Instagram. Жена известного футболиста также показала, что ее лицо покрылось волдырями после процедуры.

По словам Черновой, о том, что препарат уже просрочен, ей конечно же не сказали.

"Когда я полностью рассчиталась за процедуру, то попросила показать мне упаковку. Она сказала, что уже выбросила в помойку и не хочет доставать оттуда. В конце концов она показала мне упаковку, держа в своих руках, но когда я взяла в свои руки и перевернула, то увидела срок годности!" – написала она в Instagram.

Девушка уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она также рассказала, что попросила вернуть деньги, но ей отказали и удалили всю переписку.

Также в своем аккаунте Чернова показала контакты врача, который делал ей процедуру. Опубликовала она и чек, подтверждающий оплату.

А вот так девушка выглядела до некачественной процедуры:

Ранее "Телеграф" писал о том, что Шабанов и Чернова расписались в 2021 году.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Киев #Косметолог #Артем Шабанов