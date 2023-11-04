Суркіс ухвалив рішення: хто після Луческу очолив "Динамо"

Гра з "Шахтарем" була вирішальною для Містера

Після поразки у матчі з "Шахтарем" (0:1) у 13-му турі чемпіонату України сезону 2023/24 у відставку з посади головного тренера "Динамо" подав румунський фахівець Мірча Луческу.

Наступного дня після поєдинку футболісти та адміністративний персонал зібралися на навчально-тренувальній базі у Віте-Литовській, де президент клубу Ігор Суркіс представив команді нового наставника. Ним став багаторічний воротар збірної України та Біло-синіх Олександр Шовковський. Про це повідомляє прес-служба київського клубу на своєму офіційному сайті.

Додамо, що Шовковський отримав посаду виконувача обов’язків головного тренера. До речі, на зустрічі був присутній і Луческку, який попрощався з командою. До речі, у тренерському штабі Шовковського працюватимуть Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

"За результат завжди відповідають головний тренер і його тренерський штаб, ви відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися і прагнути до його підвищення. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А добився він багато чого у своєму житті та кар’єрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу", — заявив Шовковський.

Нагадаємо, "Динамо" не може виграти вже протягом чотирьох матчів поспіль. Минулого туру УПЛ кияни не зуміли перемогти "Колос" (1:1). До цього Біло-сині програли "Дніпру-1" (0:1).