"На кону ящик горілки та сигари": збірна росії розсмішила своїх фанатів новим суперником

Головна футбольна команда країни-агресора розвеселила своїх фанів

Збірна росії з футболу після тотальної ізоляції зі всіх міжнародних змагань продовжує шукати доступних суперників по всьому світу. Цього разу вони домовились про матч із командою Куби.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Джерело пише, що матч пройде 20 листопада у Волгограді.

Цікаво, що це буде вже третя домашня гра для росіян 2023 року. Раніше вони зустрічалися проти команди Іраку та перемогли 2:0, а також був матч проти збірної Камеруну, де вони також здобули перемогу, але вже з рахунком 1:0.

До речі, команда Куби виглядає набагато слабшою, ніж попередні суперники росіян. У світовому рейтингу ФІФА вона посідає 169 місце.

Як відомо, всі російські команди та збірні відсторонені від міжнародних змагань за рішенням ФІФА та УЄФА, оскільки Росія розпочала криваву війну проти України.

Вибір нового суперника не залишився поза увагою з боку російських уболівальників. В один голос вони висміяли майбутню подію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно росіяни домовилися про матч зі скромною африканською збірною.