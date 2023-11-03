"На кону ящик водки и сигары": сборная россии рассмешила своих фанатов новым соперником

Главная футбольная команда страны-агрессора развеселила своих фанатов

Сборная россии по футболу после тотальной изоляции из всех международных соревнований продолжает искать доступных соперников по всему миру. На этот раз они договорились о матче с командой Кубы.

Об этом сообщают российские СМИ. Источник пишет, что матч пройдет 20 ноября в Волгограде.

Интересно, что это будет уже третья домашняя игра для россиян в 2023 году. Ранее они встречались против команды Ирака и победили 2:0, а также был матч против сборной Камеруна, где они также добыли победу, но уже со счетом 1:0.

К слову, команда Кубы выглядит намного слабее, чем прошлые соперники россиян. В мировом рейтинге ФИФА она занимает 169-е место.

Как известно, все российские команды и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА, так как рф начала кровавую войну против Украины.

Выбор нового соперника не остался без внимания со стороны российских болельщиков. В один голос они высмеяли предстоящее событие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно россияне договорились о матче со скромной африканской сборной.