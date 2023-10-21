российские болельщики не в восторге от текущей ситуации

Сборная россии по футболу продолжает искать себе соперников по всему миру, пока ее исключили из международных организаций УЕФА и ФИФА. На этот раз россияне могут получить в соперники скромную команду Гвинеи.

О желании сыграть с представителями страны-агрессора сообщил вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, в этом году его команда не готова сыграть с россиянами, так как у нее запланированы матчи отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной.

"В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны. Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с российской федерацией.

Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных", – заявил Диалло.

К слову, российские болельщики высмеяли такую идею. Им надоело смотреть на то, как их команда играет с такими соперниками.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в россии предложили отобрать у футболистов деньги ради войны.