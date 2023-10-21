Залишилося зіграти з Північною Кореєю: збірна росії знайшла собі нового суперника

російські вболівальники не в захваті від поточної ситуації

Збірна росії з футболу продовжує шукати собі суперників у всьому світі, поки її виключили з міжнародних організацій УЄФА та ФІФА. На цей раз росіяни можуть отримати у суперники скромну команду Гвінеї.

Про бажання зіграти із представниками країни-агресора повідомив віце-президент Гвінейської футбольної асоціації Сега Діалло. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, цього року його команда не готова зіграти з росіянами, оскільки в неї заплановані матчі відбору до чемпіонату світу з Угандою та Ботсваною.

"У майбутньому переговори щодо організації товариської зустрічі можливі. Ми відкриті для організації матчів з усіма країнами-членами сім’ї ФІФА, до якої входить і росія. Футбол поза політикою, а Гвінея у відмінних відносинах із російською федерацією.

Будемо разом працювати над тим, щоб наступного року організувати товариську зустріч наших національних збірних", – заявив Діалло.

До речі, російські вболівальники висміяли таку ідею. Їм набридло дивитися на те, як їхня команда грає з такими суперниками.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у росії запропонували відібрати у футболістів гроші заради війни.