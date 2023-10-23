Сборная рф планирует матч с командой несуществующего государства

Даже россияне смеются с такого подбора соперников

Сборная россии по футболу, которая отстранена от международных соревнований, может сыграть с командой Занзибара.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча на уровне сборных.

С высокой долей вероятности игра пройдет в 2024 году в россии. Примечательно, что Занзибар не входит в состав членов ФИФА, так как является автономией в составе Республики Танзания. К слову, танзанийские футболисты могут играть за команду Занзибара. Сообщается, что сборная Танзании также рассчитывает сыграть с россией в 2024 году.

В сети россияне со смехом восприняли новость о новом сопернике для сборной. Один из пользователей пошутил, что следующими соперниками сборной рф станут команды Вилларибо и Виллабаджо, которые известны благодаря культовой рекламе из 90-х.

Накануне стало известно, что российские футболисты могут встретиться со сборной Гвинеи.

Ранее сборная рф не сумела обыграть команду Кении (2:2). Итог встречи сильно ударил по самолюбию россиян. Например, бывший полузащитник сборной россии Владимир Быстров назвал кенийских футболистов "дровами".