Збірна рф планує матч із командою неіснуючої держави

Навіть росіяни сміються з такого підбору суперників

Збірна рф з футболу, яка відсторонена від міжнародних змагань, може зіграти з командою Занзібара.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, Російський футбольний союз (РФС) веде переговори з Федерацією футболу Занзібара про проведення товариського матчу на рівні збірних.

З високою ймовірністю гра пройде у 2024 році в росії. Занзібар не входить до складу членів ФІФА, оскільки є автономією у складі Республіки Танзанія. До речі, танзанійські футболісти можуть грати за команду Занзібара. Повідомляється, що збірна Танзанії також розраховує зіграти з рф у 2024 році.

У мережі росіяни зі сміхом сприйняли новину про нового суперника для збірної. Один із користувачів пожартував, що наступними суперниками збірної росії стануть команди Вілларібо та Віллабаджо, які відомі завдяки культовій рекламі з 90-х.

Напередодні стало відомо, що російські футболісти можуть зустрітися зі збірною Гвінеї.

Раніше збірна росії не змогла обіграти команду Кенії (2:2). Результат зустрічі сильно вдарив по самолюбству росіян. Наприклад, колишній півзахисник збірної рф Володимир Бистров назвав кенійських футболістів "дровами".