Футболіста добре обробила російська пропаганда

Відомий російський футболіст Костянтин Зирянов вважає, що рф повернуть у міжнародний спорт тільки після перемоги в так званій "спецоперації в Україні". Саме через повномасштабне вторгнення рф на весь російський спорт, включаючи футбол, накладені міжнародні санкції.

Відповідну заяву колишнього гравця збірної росії, а нині тренера "Чорноморця" (Новосибірськ) наводить "Чемпіонат". Бронзовий призер Євро-2008 чомусь упевнений, що після перемоги росії Захід благатиме російські клуби повернутися до Ліги чемпіонів.

"У мене, навпаки, побажання, щоби швидше це закінчилося. Закінчилося саме нашою перемогою. Нашою спільною перемогою. Я думаю, що ж у нас спільна перемога з вами? Правильно?

Коли все це закінчиться, то і єврокубки до нас прийдуть, і всі проситимуть, щоб ми брали участь у всіх змаганнях. Дай боже, щоб швидше все це закінчилося – нашою перемогою ”, – сказав Зирянов.

У мережі лише посміялися зі слів Зарянова. Користувачі припустили, що на світогляд Костянтина вплинув телевізор (пропаганда).

Нагадаємо, УЄФА нещодавно спробував повернути на міжнародну арену юнацькі збірні росії, але зазнав невдачі.