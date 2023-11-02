Футболиста хорошенько обработала российская пропаганда

Известный российский футболист Константин Зырянов считает, что рф вернут в международный спорт только после победы в так называемой "спецоперации в Украине". Именно из-за полномасштабного вторжения рф на весь российский спорт, включая футбол, наложены международные санкции.

Соответствующее заявление бывшего игрока сборной рф, а ныне тренера "Черноморца" (Новосибирск) приводит "Чемпионат". Бронзовый призер Евро-2008 почему-то уверен, что после победы рф Запад будет умолять российские клубы вернуться в Лигу чемпионов.

"У меня, наоборот, пожелание, чтобы скорее это закончилось. Закончилось именно нашей победой. Нашей общей победой. Я думаю, что у нас же общая победа с вами? Правильно?

Когда все это закончится, то и еврокубки к нам придут, и все будут просить, чтобы мы участвовали во всех соревнованиях. Дай бог, чтобы скорее все это закончилось – нашей победой", – сказал Зырянов.

В сети лишь посмеялись над словами Зарянова. Пользователи предположили, что на мировоззрение Константина повлиял телевизор (пропаганда).

Напомним, УЕФА недавно попытался вернуть на международную арену юношеские сборные россии, но потерпел неудачу.