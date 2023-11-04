Суркис принял решение: кто после Луческу возглавил "Динамо"

Игра с "Шахтером" была решающей для Мистера

После поражения в матче с "Шахтером" (0:1) в 13-м туре чемпионата Украины сезона 2023/24 в отставку с поста главного тренера "Динамо" подал румынский специалист Мирча Луческу.

На следующий день после поединка футболисты и административный персонал собрались на учебно-тренировочной базе в Вите-Литовской, где президент клуба Игорь Суркис представил команде нового наставника. Им стал многолетний вратарь сборной Украины и Бело-синих Александр Шовковский. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте.

Добавим, что Шовковский получил должность исполняющего обязанности главного тренера. К слову, на встрече присутствовал и Луческку, который попрощался с командой. К слову, в тренерском штабе Шовковского будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться и стремиться к его повышению. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", — заявил Шовковский.

Напомним, "Динамо" не может выиграть вот уже на протяжении четырех матчей подряд. В прошлом туре УПЛ киевляне не сумели победить "Колос" (1:1). До этого Бело-синие проиграли "Днепру-1" (0:1).