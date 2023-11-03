"15 лет отдал Украине": Луческу подал в отставку

Эпоха Луческу в украинском футболе подошла к концу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ) объявил о своем уходе из клуба.

Соответствующее заявление наставник Бело-синих сделал во время послематчевой пресс-конференции, передает suspilne. Тренер попрощался также с игроками "Шахтера".

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Хочу сказать, что 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил окончить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками "Шахтера". Благодарю всех. Хотелось бы завершить по-другому, но всему приходит конец – и футбольной карьере, и любви, и жизни. Всему есть начало и конец", – сказал Луческу.

Отметим, румынский специалист неожиданно возглавил киевский клуб летом 2020 года. В дебютный сезон под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. До этого тренер на протяжении 12 лет успел поруководить "Шахтером".

Напомним, в 12-м туре УПЛ "Динамо" умудрилось потерять очки в игре с "Колосом" (1:1). До этого Бело-синие проиграли "Днепру-1", а также уступили "Полесью".