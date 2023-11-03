"15 років віддав Україні": Луческу подав у відставку

Епоха Луческу в українському футболі добігла кінця

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу після поразки від "Шахтаря" (0:1) у 13-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) оголосив про свій вихід з клубу.

Відповідну заяву наставник Біло-Синіх зробив під час післяматчевої пресконференції, передає suspilne. Тренер попрощався також із гравцями "Шахтаря".

"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар’єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями "Шахтаря". Дякую всім. Хотілося б завершити по-іншому, але всьому приходить кінець – і футбольній кар’єрі, і коханні, і життю. Усьому є початок і кінець", – сказав Луческу.

Зазначимо, румунський фахівець несподівано очолив київський клуб улітку 2020 року. У дебютний сезон під його керівництвом команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок країни. До цього тренер протягом 12 років встиг покерувати "Шахтарем".

Нагадаємо, у 12-му турі УПЛ "Динамо" примудрилося втратити очки у грі з "Колосом" (1:1). До цього Біло-сині програли "Дніпру-1", а також поступилися "Поліссю".