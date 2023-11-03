"Шахтар" з новим тренером обіграв "Динамо" у Києві (відео)

Перше українське Ель-Класіко сезону відбулося у Києві

У п’ятницю, 3 листопада, суперматчем "Динамо" — "Шахтар" стартував 13-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.

Зустріч пройшла у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського та завершилася з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі Біло-Сині на правах господарів видали відмінну гру, створивши кілька вбивчих моментів, на відміну від Гірників, які практично всі 45 хвилин захищалися. У другій половині картина гри змінилася. "Шахтар" підняв оберти й закономірно забив — на 53-й хвилині Невертон передачею розрізав оборону господарів, Олександр Зубков прийняв м’яч і пробив прямо в "будиночок" Бущану. "Динамівці" не зуміли створити гідний штурм воріт донеччан, і поєдинок завершився перемогою "Шахтаря".

"Динамо" Київ – "Шахтар" — 0:1

Гол: Зубков, 53

Попередження: Шепелєв, 14, Дячук, 47, Шапаренко, 52 – Криськів, 16, Матвієнко, 38, Гочолеішвілі, 76, Бондар, 86

"Динамо" Київ: Бущан – Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик – Шепелєв, Бражко – Волошин, Шапаренко, Караваєв – Беніто.

"Шахтар": Різник – Азарові (Ракіцький, 34), Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Невертон (Гочолеішвілі, 72), Криськів, Судаков, Зубков (Назарина, 72) – Сікан.

Статистика матчу Динамо - Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Шахтар":

Цей результат підняв "Шахтар" (24 очки) на 3 місце в турнірній таблиці УПЛ, "динамівці" (16 очок) — сьомі. Додамо, що обидві команди мають ігри в запасі. Лідирує у першості "Кривбас" (26 очок).

Раніше повідомлялося, що боснійський фахівець Маріно Пушич очолив Гірників. До цього командою один матч керував Даріо Срна, який обіймає посаду директора з футболу в клубі.

Нагадаємо, минулого туру чемпіонату України "Динамо" примудрилося зіграти внічию з "Колосом" (1:1), а "Шахтар" пропускав тур через участь у Лізі чемпіонів. До речі, гірники програли "Барселоні" (1:2) в Іспанії.