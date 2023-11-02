"Динамо" – "Шахтар": онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перше українське дербі сезону пройде у Києві

У п’ятницю, 3 листопада, суперматчем "Динамо" — "Шахтар" стартує 13-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар" від Football Hub. Українське "Ель-Класіко" пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок поєдинку – о 17:00.

Онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар"

Команди підходять до гри у різному настрої. "Динамівці" після серії невдач втратили шанси очолити лігу з урахуванням ігор у запасі, а "Шахтар", у свою чергу, за потенційно набраними очками йде першим в УПЛ. Через участь команд у єврокубках (кияни вже вилетіли — ред.) та матчів збірної України обидва клуби мають багато матчів у запасі. Через це у нашому чемпіонаті склалася унікальна ситуація, коли "Шахтар" і "Динамо" підходять до очної "дуелі" як третя та сьома команди УПЛ.

Українське класичне дербі має принциповий характер, попри позиції команд у лізі. У прямому ефірі в Україні гру "Динамо" — "Шахтар" покажуть безкоштовно по ТБ. Додамо, що букмекери оцінили шанси команд. Інтерес до "дуелі" також підігріває зміни на тренерському містку Гірників — нещодавно команду очолив Маріно Пушич.

Нагадаємо, минулого туру УПЛ "Динамо" примудрилося втратити очки у грі з "Колосом" (1:1), а "Шахтар" не грав через участь у Лізі чемпіонів. До речі, гірники програли "Барселоні" (1:2) в Іспанії.