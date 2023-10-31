"Динамо" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч УПЛ

Перше українське Ель Класіко сезону пройде у Києві

У п’ятницю, 3 листопада, відбудеться українське футбольне дербі "Динамо" — "Шахтар". Напередодні у донецькому клубі змінився головний тренер.

У прямому ефірі в Україні матч "Динамо" — "Шахтар" покаже телеканал "2+2". Крім того, в мережі гра буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Football Hub.

Цікаво, що Гірники та Біло-Сині підійшли до листопадових матчів не у якості лідерів Української прем’єр-ліги (УПЛ). Обидва клуби через єврокубки та матчі збірних пропустили чимало турів, через що у турнірній таблиці чемпіонату України сформувалася унікальна ситуація з лідерством "Кривбасу" та "Полісся". Проте дербі є дербі, а тому на любителів українського футболу очікує принципове протистояння.

Гра "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок зустрічі — о 17:00. У того, хто програє, помітно впадуть шанси на чемпіонство.

Додамо, що у 12-му турі УПЛ "Шахтар" не грав із "Чорноморцем" через участь у Лізі чемпіонів. А ось київське "Динамо" примудрилося зіграти внічию з "Колосом" (1:1).