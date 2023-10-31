"Динамо" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч УПЛ

Первое украинское Эль-Класико сезона пройдет в Киеве

В пятницу, 3 ноября, состоится украинское футбольное дерби "Динамо" — "Шахтер". Накануне в донецком клубе сменился главный тренер.

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Шахтер" покажет телеканал "2+2". Кроме того, в сети игра будет доступна для просмотра на YouTube-канале Football Hub.

Удивительно, но Горняки и Бело-синие подошли к ноябрьским матчам не в качестве лидеров Украинской премьер-лиги (УПЛ). Оба клуба из-за еврокубков и матчей сборных пропустили немало туров, из-за чего в турнирной таблице чемпионата Украины сформировалась уникальная ситуация с лидерством "Кривбасса" и "Полесья". Тем не менее дерби есть дерби, а потому любителей украинского футбола ожидает принципиальное противостояние.

Игра "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало встречи — в 17:00. У проигравшего заметно упадут шансы на чемпионство.

Добавим, что в 12-м туре УПЛ "Шахтер" не играл с "Черноморцем" из-за участия в Лиге чемпионов. А вот киевское "Динамо" умудрилось сыграть вничью с "Колосом" (1:1).