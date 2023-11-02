"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча УПЛ

Первое украинское дерби сезона пройдет в Киеве

В пятницу, 3 ноября, суперматчем "Динамо" — "Шахтер" стартует 13-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер" от Football Hub. Украинское "Эль-Класико" пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка — в 17:00.

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер"

Команды подходят к игре в разном настроении. "Динамовцы" после серии неудач потеряли шансы возглавить лигу с учетом игр в запасе, а "Шахтер", в свою очередь, по потенциально набранным очкам идет первым в УПЛ. Из-за участия команд в еврокубках (киевляне уже вылетели — ред.) и матчей сборной Украины оба клуба имеют много матчей в запасе. Из-за этого в нашем чемпионате сложилась уникальная ситуация, когда "Шахтер" и "Динамо" подходят к очной "дуэли" в качестве четвертой и седьмой команды УПЛ.

Украинское классическое дерби несет принципиальный характер, несмотря на позиции команд в лиге. В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Шахтер" покажут бесплатно по ТВ. Добавим, что букмекеры оценили шансы команд. Интерес к "дуэли" также подогревает изменения на тренерском мостике Горняков — недавно команду возглавил Марино Пушич.

Напомним, в прошлом туре УПЛ "Динамо" умудрилось потерять очки в игре с "Колосом" (1:1), а "Шахтер" не играл из-за участия в Лиге чемпионов. К слову, Горняки проиграли "Барселоне" (1:2) в Испании.