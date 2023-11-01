"Динамо" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд

Специалисты дали прогноз на украинское Эль-Класико

В пятницу, 3 ноября, "Динамо" примет "Шахтер" в рамках центрального матча 13-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.

Аналитики считают, что Бело-синие являются аутсайдерами встречи. Об этом сообщает favbet.

На победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 4,45. В то же время успех дончан и ничья более вероятны — коэффициенты 1,82 и 3,96 соответственно. Добавим, что Favbet оценивает вероятность победы Горняков в 53%, а триумф "Динамо" — в 22%.

Прогноз букмекеров на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Динамо" 4,45 — ничья 3,95 — победа "Шахтера" 1,82)

Обе команды ведут борьбу за чемпионство, правда, в текущем сезоне конкуренция заметно возросла. Горняки идут третьими в турнирной таблице, а киевляне — седьмыми, при этом у обоих коллективов есть игры в запасе.

Встреча "Динамо" — "Шахтер" пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начало поединка — в 17:00. Добавим, что игру покажут бесплатно по ТВ в Украине, а также в сети.

Напомним, в прошлом туре УПЛ "Динамо" умудрилось потерять очки в игре с "Колосом" (1:1), а "Шахтер" пропускал тур из-за участия в Лиге чемпионов. Добавим, что Горняки проиграли "Барселоне" (1:2) в Испании.