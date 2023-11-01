Умер известный футбольный журналист Артем Франков

В 2005 году он получил награду Заслуженный журналист Украины

Поздним вечером 31 октября не стало известного футбольного журналиста Артема Франкова. Ранее была информация о том, что он попал в реанимацию с инсультом.

О смерти выдающегося журналиста сообщили в его Telegram-канале. Также информацию подтвердил заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

"Поздним вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. Всего. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", – написал Шахов.

Информация о госпитализации Артема Франкова появилась в Telegram-канале утром 31 октября. Там сообщили, что у 53-летнего журналиста случился второй инсульт.

Артём Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. В 2005 году получил награду Заслуженный журналист Украины. Также у него есть орден "За заслуги" ІІІ степени (2012).

С 1997 года Артем Франков являлся главным редактором журнала "Футбол", который был и остается одним из ведущих футбольных изданий Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 19 октября стало известно о смерти украинского актера и юмориста Сергея Гладкова.