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Помер відомий футбольний журналіст Артем Франков

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол" Новина оновлена 01 листопада 2023, 09:22
Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол". Фото Відкриті джерела

2005 року він отримав нагороду Заслужений журналіст України

Пізнього вечора 31 жовтня не стало відомого футбольного журналіста Артема Франкова. Раніше була інформація про те, що він потрапив до реанімації з інсультом.

Про смерть видатного журналіста повідомили у його Telegram-каналі. Також інформацію підтвердив заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашому хрещеному. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. Усього. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла пам’ять, дядько Артем", — написав Шахов.

Інформація про госпіталізацію Артема Франкова з’явилася у Telegram-каналі вранці 31 жовтня. Там повідомили, що у 53-річного журналіста стався другий інсульт.

Артем Франков народився 24 липня 1970 року у Харкові. 2005 року отримав нагороду Заслужений журналіст України. Також він має орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2012).

З 1997 року Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол", який був і залишається одним із провідних футбольних видань України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 19 жовтня стало відомо про смерть українського актора та гумориста Сергія Гладкова.

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#Футбол #Смерть #Артем Франков