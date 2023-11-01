"Динамо" – "Шахтар": букмекери оцінили шанси команд

Фахівці дали прогноз на українське Ель-Класіко

У п’ятницю, 3 листопада, "Динамо" прийматиме "Шахтар" у рамках центрального матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.

Аналітики вважають, що Біло-Сині є аутсайдерами зустрічі. Про це повідомляє favbet.

На перемогу киян можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,45. Водночас успіх донеччан та нічия імовірніші — коефіцієнти 1,82 та 3,96 відповідно. Додамо, що Favbet оцінює ймовірність перемоги Гірників у 53%, а тріумф "Динамо" — у 22%.

Прогноз букмекерів на матч УПЛ "Динамо" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Динамо" 4,45 — нічия 3,95 — перемога "Шахтаря" 1,82)

Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство, щоправда, цього сезону конкуренція помітно зросла. Гірники йдуть третіми у турнірній таблиці, а кияни — сьомими, при цьому обидва колективи мають ігри в запасі.

Зустріч "Динамо" — "Шахтар" пройде в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, початок поєдинку — о 17:00. Додамо, що гру покажуть безкоштовно на ТВ в Україні, а також у мережі.

Нагадаємо, минулого туру УПЛ "Динамо" примудрилося втратити очки у грі з "Колосом" (1:1), а "Шахтар" пропускав тур через участь у Лізі чемпіонів. Додамо, що Гірники програли "Барселоні" (1:2) в Іспанії.