Чемпіонат України з футболу, 13 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В українській першості пройдуть відразу два топ матчі

У п’ятницю, 3 листопада, супергрою "Динамо" Київ — "Шахтар" Донецьк стартує 13 тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Напередодні у донецькому клубі поміняли головного тренера.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Окрім українського Ель-Класіко, варто подивитися на битву лідерів УПЛ. 6 листопада "Полісся" та "Кривбас" зустрінуться у битві за перше місце у турнірній таблиці.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 13 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 3 листопада

"Динамо" Київ — "Шахтар" Донецьк — 17:00 — YouTube, "2+2"

Субота, 4 листопада

ЛНЗ Черкаси — "Колос" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 5 листопада

"Минай" — "Ворскла" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Металіст" 1925 — "Чорноморець" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Верес" — "Зоря" — 17:00 — YouTube

Понеділок, 6 листопада

"Полісся" — "Кривбас" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Дніпро-1" — "Олександрія" — 17:00 — YouTube

"Рух" Львів — "Оболонь" — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

Турнірне становище команд УПЛ після 12 туру

З результатами та відеооглядами матчів 12-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, в 11-му турі чемпіонату України "Динамо" сенсаційно поступилося "Дніпру-1", розпочавши свою невдалу серію у першості.