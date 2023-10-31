Чемпионат Украины по футболу, 13 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В украинском первенстве пройдут сразу два топ-матча
В пятницу, 3 ноября, суперигрой "Динамо" Киев — "Шахтер" Донецк стартует 13-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне в донецком клубе поменяли главного тренера.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Кроме украинского Эль-Класико, стоит посмотреть на битву лидеров УПЛ. 6 ноября "Полесье" и "Кривбасс" встретятся в битве за первое место в турнирной таблице.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 13 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 3 ноября
"Динамо" Киев — "Шахтер" Донецк — 17:00 — YouTube, "2+2"
Суббота, 4 ноября
ЛНЗ Черкассы — "Колос" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Воскресенье, 5 ноября
"Минай" — "Ворскла" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Металлист" 1925 — "Черноморец" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Верес" — "Заря" — 17:00 — YouTube
Понедельник, 6 ноября
"Полесье" — "Кривбасс" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Днепр-1" — "Александрия" — 17:00 — YouTube
"Рух" Львов — "Оболонь" — 19:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
С результатами и видеообзорами матчей 12-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 11-м туре чемпионата Украины "Динамо" сенсационно уступило "Днепру-1", начав свою неудачную серию в первенстве.