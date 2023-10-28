У Луческу все стабильно: тренер "Динамо" нашел причину провала команды в матче УПЛ

Тренер киевлян "набросился" на судей

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему его команда не смогла победить "Колос" (1:1) в матче 12-го тура УПЛ. В своем стиле румынский специалист обвинил судей.

По словам Луческу, арбитр ошибочно удалил форварда его команды Владислава Ваната. Слова тренера приводит официальный сайт киевлян.

"Сегодня мы потеряли два очка. Матч доигрывали вдесятером, и это было тяжело. Колос получил преимущество, однако проблема не в том. Я не понимаю, почему арбитр не посмотрел видеоповтор в том моменте, когда удалял Ваната. Я видел контакт защитника с Владиславом, можно было просмотреть повтор, чтобы правильно трактовать эпизод", — сказал он.

Румынский тренер также признал, что его команда имела немало проблем в противостоянии со скромным соперником. При этом он нашел еще несколько ошибок, которых якобы допустил арбитр.

"В предыдущей игре такая же ситуация была с Караваевым, когда не было зафиксировано нарушение правил против него. У нас молодые игроки, но я требую фэйр-плей. Хочу, чтобы все было честно, но сегодня происходило нечто невероятное. Но при этом была хорошая динамическая игра, несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер", – завершил он.

После ничьей с "Колосом" у "Динамо" серия матчей без побед составляет три матча. 3 ноября киевляне сыграют дома против чемпиона донецкого "Шахтера".

Ранее "Телеграф" писал о том, что "динамовцы" вылетели из Кубка Украины, проиграв "Оболони" столичное дерби (0:1).