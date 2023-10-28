У Луческу все стабільно: тренер "Динамо" знайшов причину провалу команди у матчі УПЛ

Тренер киян "накинувся" на суддів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому його команда не змогла перемогти "Колос" (1:1) у матчі 12-го туру УПЛ. У своєму стилі румунський фахівець звинуватив суддів.

За словами Луческу, арбітр помилково вилучив форварда його команди Владислава Ваната. Слова тренера наводить офіційний сайт киян.

"Сьогодні ми втратили два очки. Матч догравали вдесятьох, і це було важко. Колос отримав перевагу, проте проблема не в тому. Я не розумію, чому арбітр не подивився відеоповтор у тому моменті, коли видаляв Ваната. Я бачив контакт захисника з Владиславом, можна було переглянути повтор, щоб правильно трактувати епізод", — сказав він.

Румунський тренер також визнав, що його команда мала чимало проблем у протистоянні зі скромним суперником. При цьому він знайшов ще кілька помилок, яких нібито припустився арбітр.

"У попередній грі така сама ситуація була з Караваєвим, коли не було зафіксовано порушення правил проти нього. У нас молоді гравці, але я вимагаю фейр-плей. Хочу, щоб все було чесно, але сьогодні відбувалося щось неймовірне. Але при цьому була хороша. динамічна гра, незважаючи на складні погодні умови та сильний вітер", – завершив він.

Після нічиєї з "Колосом" у "Динамо" серія матчів без перемог складає три матчі. 3 листопада кияни зіграють удома проти чемпіона донецького "Шахтаря".

Раніше "Телеграф" писав про те, що "динамівці" вилетіли з Кубка України, програвши "Оболоні" столичне дербі (0:1).