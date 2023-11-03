"Шахтер" с новым тренером обыграл "Динамо" в Киеве (видео)

Первое украинское Эль-Класико сезона состоялось в Киеве

В пятницу, 3 ноября, суперматчем "Динамо" — "Шахтер" стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.

Встреча прошла в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме Бело-синие на правах хозяев выдали отличную игру, создав несколько убойных моментов, в отличие от Горняков, которые практически все 45 минут защищались. Во второй половине картина игры изменилась. "Шахтер" взвинтил обороты и закономерно забил — на 53-й минуте Невертон передачей разрезал оборону хозяев, Александр Зубков принял мяч и пробил прямо в "домик" Бущану. "Динамовцы" не сумели создать достойный штурм ворот дончан, и поединок завершился победой "Шахтера".

"Динамо" Киев – "Шахтер" — 0:1

Гол: Зубков, 53

Предупреждения: Шепелев, 14, Дячук, 47, Шапаренко, 52 – Крыськив, 16, Матвиенко, 38, Гочолеишвили, 76, Бондарь, 86

"Динамо" Киев: Бущан – Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик – Шепелев, Бражко – Волошин, Шапаренко, Караваев – Бенито.

"Шахтер": Ризнык – Азаров (Ракицкий, 34), Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Невертон (Гочолеишвили, 76), Крыськив, Судаков, Зубков – Сикан.

Статистика матча Динамо - Шахтер

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Шахтер":

Этот результат поднял "Шахтер" (24 очка) на 3-е место в турнирной таблице УПЛ, "динамовцы" (16 очков) — седьмые. Добавим, что у обеих команд есть игры в запасе. Лидирует в первенстве "Кривбасс" (26 очков).

Ранее сообщалось, что боснийский специалист Марино Пушич возглавил Горняков. До этого командой один матч руководил Дарио Срна, занимающий должность директора по футболу в клубе.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Украины "Динамо" умудрилось сыграть вничью с "Колосом" (1:1), а "Шахтер" пропускал тур из-за участия в Лиге чемпионов. К слову, Горняки проиграли "Барселоне" (1:2) в Испании.