"Шкодую про одне — що не влупив сильніше": український футболіст врізав судді і не думає вибачатися (відео)

Футболіст своїм інтерв’ю, схоже, лише погіршив своє становище

38-річний нападник "Діназа" В’ячеслав Шевченко розповів, чому вдарив головою в груди арбітра матчу з "Гірником-Спорт" (0:2).

Відповідну заяву українського футболіста наводить ukrfootball.ua. Шевченко зазначив, що вперше у своїй кар’єрі вдарив рефері, який, на його думку, є "злодієм". Крім того, він наголосив, що до Зідана йому далеко, адже Зінедін нокаутував Матерацці (у фіналі ЧС-2006, — Ред.), а він лише "зачепив" арбітра.

"Це все сталося, звичайно, через упереджене суддівство. Я просто не міг на це дивитися — як молодих хлопців, які тільки починають грати у футбол, якийсь ... зі свистком просто "вбиває", і знущається з них.

Я поважаю суддів, з багатьма спілкуюся особисто, і за всю свою кар’єру я не пам’ятаю таких випадків стосовно суддів. Але в цій ситуації я жалкую лише про одне – що не влупив сильніше, щоб він добре запам’ятав, що не можна так судити”, – заявив В’ячеслав.

Раніше повідомлялося, що український футболіст "Евертона" Віталій Миколенко забив свій перший гол в АПЛ сезону 2023/24. Крім того, Артем Довбик оформив дубль з асистів у чемпіонаті Іспанії.