"Не вміє програвати": в українському футболі з’явився свій Зідан (відео)

Український футболіст ударив рефері

Головний тренер "Діназа" Олександр Головко прокоментував скандальний момент у матчі проти "Гірника-Спорт" (0:2) у 13-му турі Першої ліги. До речі, в одному із поєдинків другого дивізіону за одну команду грало 12 футболістів.

Відповідний коментар Головка наводить YouTube-канал Професійної ліги футболу (ПФЛ). Тренер зазначив, що його гравці не стримують емоцій, адже не вміють програвати.

— В’ячеслав Шевченко був заведений, щось у нього з емоціями не вийшло?

— Не лише він. У першому таймі також емоції були — якщо не помиляюся, жовту картку отримав Єрьоменко. Ще раз говорю, у хлопців є досвід, вони не вміють і не хочуть програвати. Але маємо те, що маємо, – сказав Головко.

На 64-й хвилині гри Шевченко отримав червону картку за вигуки у бік арбітра. Крім того, футболіст ударив суддю головою в груди у стилі Зінедіна Зідана на ЧС-2006. У фіналі чемпіонату світу французький футболіст вдарив Марко Матерацці після провокації італійця.

Раніше повідомлялося, що в Держдумі рф звернулися до ФІФА з вимогою зняти санкцій.

Нагадаємо, український футболіст Віталій Миколенко забив гол в АПЛ.